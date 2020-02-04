Стали известны крупнейшие получатели НДС в январе

В январе возмещено почти 18 млрд гривен НДС

В январе возмещено почти 18 млрд гривен НДС

Компания "Кернел-Трейд", "Каргилл" и "Азовсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Кернел-Трейд" – 1 402,347 млн гривен, "Каргилл" – 1 371,728 млн гривен, "Азовсталь" – 1 255,473 млн гривен, "Сантрейд" – 1 070,096 млн гривен и "Арселор Миттал Кривой Рог" – 675,225 млн гривен.

Объем возмещения НДС в январе составил 17,992 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 15,437 млрд гривен, Львовской области – 263,058 млн гривен, Киевской области – 242,426 млн гривен и Запорожской области – 223,435 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше плана.

Компании "Катеринопольский элеватор", "Полтавский ГОК" и "АДМ Юкрейн" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре.