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04 февраля 2020, вторник, 10:50 97
Финансы 2020-02-04T10:57:13+02:00
Українські Новини
Стали известны крупнейшие получатели НДС в январе

Стали известны крупнейшие получатели НДС в январе

Сергей Жолобецкий
Госказначейство, НДС, Возмещение НДС
В январе возмещено почти 18 млрд гривен НДС
В январе возмещено почти 18 млрд гривен НДС

Компания "Кернел-Трейд", "Каргилл" и "Азовсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Кернел-Трейд" – 1 402,347 млн гривен, "Каргилл" – 1 371,728 млн гривен, "Азовсталь" – 1 255,473 млн гривен, "Сантрейд" – 1 070,096 млн гривен и "Арселор Миттал Кривой Рог" – 675,225 млн гривен.

Объем возмещения НДС в январе составил 17,992 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 15,437 млрд гривен, Львовской области – 263,058 млн гривен, Киевской области – 242,426 млн гривен и Запорожской области – 223,435 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше плана.

Компании "Катеринопольский элеватор", "Полтавский ГОК" и "АДМ Юкрейн" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре.

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