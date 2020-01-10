Стали известны крупнейшие получатели НДС в декабре

Компании "Катеринопольский элеватор", "Полтавский ГОК" и "АДМ Юкрейн" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Катеринопольский элеватор" – 710,285 млн гривен, "Полтавский ГОК" – 578,357 млн гривен, "АДМ Юкрейн" – 508,316 млн гривен, "Кернейл-Трейд" – 497,458 млн гривен и "Запорожсталь" – 448,249 млн гривен.

Объем возмещения НДС в декабре составил 9,826 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 7,567 млрд гривен, Львовской области – 217,152 млн гривен, Запорожской области – 193,216 млн гривен и Одесской области – 183,407 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Профицит текущего счета платежного баланса в ноябре составил 57 млн ​​долларов, или 0,4% от ВВП (в ноябре прошлого года дефицит составлял 116 млн долларов, или 1,0% от ВВП).