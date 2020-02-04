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04 лютого 2020, вівторок, 10:50 14
Фінанси 2020-02-04T12:00:03+02:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в січні

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в січні

Сергій Жолобецький
Держказначейство, ПДВ, Відшкодування ПДВ
У січні відшкодовано майже 18 млрд гривень ПДВ
У січні відшкодовано майже 18 млрд гривень ПДВ

Компанія "Кернел-Трейд", "Каргілл" і "Азовсталь" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у січні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Кернел-Трейд" – 1 402,347 млн гривень, "Каргілл" – 1 371,728 млн гривень, "Азовсталь" – 1 255,473 млн гривень, "Сантрейд" – 1 070,096 млн гривень і "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 675,225 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ у січні склав 17,992 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 15,437 млрд гривень, Львівській області – 263,058 млн гривень, Київської області – 242,426 млн гривень і Запорізькій області – 223,435 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

У січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн і були на 13,8 млрд грн менше плану.

Компанії "Катеринопільський елеватор", "Полтавський ГЗК" і "АДМ Юкрейн" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у грудні.

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