Прокуратура настаивает на принудительной госпитализации в психучреждение "минера моста Метро" Белько

Прокуратура ходатайствует о применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение к угрожавшему взорвать мост Метро бывшему военнослужащему Алексею Белько.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Прокуратура города Киева направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к мужчине, который 18 сентября 2019 сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия", - сказано в нем.

Согласно сообщению, результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина в момент совершения инкриминируемых преступлений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

20 января суд изменил подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение закрытого типа, а 28 января в связи с завершением досудебного расследования материалы уголовного производства были предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Как сообщали Українськi Новини, суд поместил угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.