Боевики продолжают обстреливать позиции ООС: военнослужащий получил ранения

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов украинских позиций: возле Павлополя, Опытного, Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 3 раза обстреляли украинские позиции - возле Новотошковского и Орехово.

В понедельник в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 2 февраля боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены.



Кроме того, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.