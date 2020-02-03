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03 февраля 2020, понедельник, 20:10 87
Общество 2020-02-03T20:10:30+02:00
Українські Новини
В Житомире ребенка уложили в больницу с подозрением на коронавирус

В Житомире ребенка уложили в больницу с подозрением на коронавирус

Ольга Фандорина
Госпитализация, Ребенок, Коронавирус, коронавирус в Украине
Медицина. Врач. Фото: pexels
Медицина. Врач. Фото: pexels

В Житомире госпитализировали девочку, которая вернулась с отдыха из Китая, с подозрением на коронавирус - ее положили на лечение в стационаре и провели 15 исследований. Об этом сообщается на сайте Житомирского областного лабораторного центра.

"На прошедшей неделе специалистами областного лабораторного центра совместно с медицинскими работниками лечебно-профилактических заведений города Житомира было проведено расследование случая подозрения на "коронавирусную инфекцию" у ребенка, который вернулся с отдыха в Китае", - сказано в сообщении.

Ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы им. Башека.

"По состоянию на 29 января для вирусологического подтверждения диагноза "коронавирусная инфекция" набор диагностикумов в государстве, в частности в области отсутствуют. Поэтому исключение или подтверждение диагноза "коронавирусная инфекция" осуществлялось согласно утвержденного алгоритма путем проведения вирусологических исследований материала от больного ребенка на другие вирусные инфекции", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 февраля в Украине не было зафиксировано зараженных коронавирусом.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

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