В ВОЗ будут бороться с фейками о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения заявила, что будет предотвращать распространение фейков относительно нового штамма коронавируса пневмонии, которой распространяется в Китае. Об этом сообщает DW со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреисуса.

Сотрудники организации работают круглосуточно, чтобы выявлять дезинформацию, которую распространяют в интернете, и добавил, что ошибочные рекомендации касательно лекарств или предохранительных мер против вируса могут быть опасными для здоровья.

Он сообщил, что организация сотрудничает с Google, чтобы сообщения ВОЗ отображались первыми во время поиска информации про коронавирус. Американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 февраля в Украине не было зафиксировано зараженных коронавирусом.

Тем временем, власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.