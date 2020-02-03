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03 февраля 2020, понедельник, 19:38 6
Мир 2020-02-03T19:39:00+02:00
Українські Новини
В ВОЗ будут бороться с фейками о коронавирусе

В ВОЗ будут бороться с фейками о коронавирусе

Ольга Фандорина
Дезинформация, фейки, ВОЗ, Коронавирус в Китае
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Всемирная организация здравоохранения заявила, что будет предотвращать распространение фейков относительно нового штамма коронавируса пневмонии, которой распространяется в Китае. Об этом сообщает DW со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреисуса.

Сотрудники организации работают круглосуточно, чтобы выявлять дезинформацию, которую распространяют в интернете, и добавил, что ошибочные рекомендации касательно лекарств или предохранительных мер против вируса могут быть опасными для здоровья.

Он сообщил, что организация сотрудничает с Google, чтобы сообщения ВОЗ отображались первыми во время поиска информации про коронавирус. Американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 февраля в Украине не было зафиксировано зараженных коронавирусом.

Тем временем, власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

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