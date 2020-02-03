Итальянские губернаторы призвали минздрав изолировать детей, вернувшихся из Китая

После того, как вспышка коронавируса принесла также дискриминацию китайцев, в Италии губернаторы северных регионов призвали временно изолировать детей-школьников, возвращающихся в Италию после пребывания в Китае. Об этом передает агентство ANSA.

Так, чиновники в письме, адресованном Министерству здравоохранения, объяснили, что данные действия вызваны с целью обезопасить жителей от заражения смертельным коронавирусом.

"У нас нет желания политического противостояния или введения людей в гетто", - заявил губернатор Венето Лука Зая, представитель ультраправой партии "Лига".

"Мы просто хотим ответить на тревогу многих родителей, учитывая, что циркуляр (правительства) не предусматривает подобных мер", - заявил он.

Письмо подписали губернаторы региона Венето, Ломбардия, Фриули Венеция Джулия и Трентино Альто Адидже.

Как сообщали Українські Новини, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за обнаружения на борту судна симптомы коронавируса.