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  • Итальянские губернаторы призвали минздрав изолировать детей, вернувшихся из Китая
03 февраля 2020, понедельник, 19:30 16
Мир 2020-02-03T19:33:14+02:00
Українські Новини
Итальянские губернаторы призвали минздрав изолировать детей, вернувшихся из Китая

Итальянские губернаторы призвали минздрав изолировать детей, вернувшихся из Китая

Елизавета Кесельман
Италия, Изоляция, эпидемия, Вспышка коронавируса
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

После того, как вспышка коронавируса принесла также дискриминацию китайцев, в Италии губернаторы северных регионов призвали временно изолировать детей-школьников, возвращающихся в Италию после пребывания в Китае. Об этом передает агентство ANSA.

Так, чиновники в письме, адресованном Министерству здравоохранения, объяснили, что данные действия вызваны с целью обезопасить жителей от заражения смертельным коронавирусом.

"У нас нет желания политического противостояния или введения людей в гетто", - заявил губернатор Венето Лука Зая, представитель ультраправой партии "Лига".

"Мы просто хотим ответить на тревогу многих родителей, учитывая, что циркуляр (правительства) не предусматривает подобных мер", - заявил он.

Письмо подписали губернаторы региона Венето, Ломбардия, Фриули Венеция Джулия и Трентино Альто Адидже.

Как сообщали Українські Новини, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за обнаружения на борту судна симптомы коронавируса.

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