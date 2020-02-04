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  • У Дев будет удачный день, а Раков ждет неожиданная встреча — гороскоп на вторник
04 февраля 2020, вторник, 06:30 164 Инфографика
Lifestyle 2020-02-04T06:30:02+02:00
Українські Новини
У Дев будет удачный день, а Раков ждет неожиданная встреча — гороскоп на вторник

У Дев будет удачный день, а Раков ждет неожиданная встреча — гороскоп на вторник

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В Украине с 4 февраля погода испортится, но звезды расположились таким образом, что это не испортит настроение всем знакам зодиака. Подробнее о том, что звезды приготовили знакам зодиака во вторник, 4 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Несмотря на то, что в этот день все планы будут рушиться, Овны проведут вторник в прекрасном расположении духа.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам подготовиться к тому, что день будет наполнен вдохновением. Используйте свой потенциал на все 100%

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день секрет успеха Близнецов будет состоять не в их способности быстро выполнять любые дела, а в том, что они вовремя смогут подать хорошую идею.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам в этот день одеться нарядно, ведь они неожиданно встретят человека, который в будущем может сыграть главную роль в важном для Раков деле.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник Львам следует скрывать свое истинной мнение от близких людей. Есть риск, что Львы могут сказать что-то оскорбительное там, где от них будут ожидать сочуствия.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Вторник у Дев пройдет легко и беззаботно. Днем работы будет не особо много, а вечером наконец удастся отдохнуть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день у Весов разыграется фантазия. Звезды советуют посвятить день творчеству.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы своими действиями скоро загонят себя в угол. Звезды советуют проанализировать свои поступки за последний месяц для того, чтобы найти момент, когда все пошло не так.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам в этот день приложить максимум усилий, чтобы не накричать на окружающих, ведь они во вторник будут очень навязчивыми.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Если Козероги во вторник совершат ошибку, то никто этого не заметит. Удача в этот день будет преследовать представителей этого знака зодиака до поздней ночи. Звезды советуют не упускать шанс.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Во вторник Водолеев будут донимать вспоминания  из прошлого. Звезды советуют приложить максимум усилий, чтобы отогнать их. Не следует в этот день предаваться глубокой ностальгии.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам в этот день запастись терпением. Есть шанс, что день будет наполнен различными событиями.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году жизнь Скорпионов и Львов очень сильно изменится.

 

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