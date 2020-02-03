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03 лютого 2020, понеділок, 18:09 5
Економіка 2020-02-03T18:09:53+02:00
Українські Новини
Фермери з Тернопільщини постачають яблука на Мальдіви

Фермери з Тернопільщини постачають яблука на Мальдіви

Елена Литвин
експорт продуктів, яблука, українські яблука, Мальдіви
Яблука
Яблука

Фермерське господарство "Гадз" (Тернопільська область) початок експорт яблук на Мальдіви.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Фермерське господарство "Гадз" відкрило для себе новий ринок збуту. Це ринок Мальдівської Республіки", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, компанія почала поставки яблук екстра класу.

Наголошується, що на наступний тиждень запланована сортування другого контейнера в цю країну.

Фермерське господарство "Гадз" було створено 20 жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні фруктів.

У період з 2012 по 2016 роки була здійснена посадка понад 600 га саду саджанцями, які були вирощені в Європі.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновником "Гадза" є Петро Гадз.

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців поставки українських равликів в ЄС збільшилися в 2,7 рази.

Тим часом у США вивели новий сорт яблук, які зберігаються цілий рік.

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