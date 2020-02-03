Фермери з Тернопільщини постачають яблука на Мальдіви

Фермерське господарство "Гадз" (Тернопільська область) початок експорт яблук на Мальдіви. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Фермерське господарство "Гадз" відкрило для себе новий ринок збуту. Це ринок Мальдівської Республіки", - сказано в ньому. Згідно з повідомленням, компанія почала поставки яблук екстра класу. Наголошується, що на наступний тиждень запланована сортування другого контейнера в цю країну. Фермерське господарство "Гадз" було створено 20 жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні фруктів. У період з 2012 по 2016 роки була здійснена посадка понад 600 га саду саджанцями, які були вирощені в Європі. Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновником "Гадза" є Петро Гадз. Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців поставки українських равликів в ЄС збільшилися в 2,7 рази. Тим часом у США вивели новий сорт яблук, які зберігаються цілий рік.