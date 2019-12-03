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03 декабря 2019, вторник, 05:45 258
Технологии 2019-12-03T06:30:03+02:00
Українські Новини
Космические яблоки, которые хранятся целый год: в США вывели новый сорт

Космические яблоки, которые хранятся целый год: в США вывели новый сорт

селекция, США, Продукты, Яблоки
Яблоки. Фото: pixabay.com
Яблоки. Фото: pixabay.com

Среди всех фруктов яблоки занимают второе место после бананов по популярности во многих европейских странах. Например, первая леди Украины собирается взяться за реформу школьного питания и включить яблоки в обязательное меню для учеников. Конкуренция на этом поприще весьма большая, поэтому фермерам приходится бороться за место под солнцем.

В штате Вашингтон (США) потратили 20 лет и 10 млн долларов, но вывели новый сорт яблок. Об этом сообщает ВВС.

Селекционеры говорят, что новый сорт, который за свою сочность и твердость получил название Cosmic Crisp ("Космический хруст"), будет отличаться идеальным сочетанием сладости и кислинки, а также будет сохранять все свои полезные  свойства в течение долгого времени. В частности, отмечают, что плоды смогут лежать в холодильнике целый год и при этом не потеряют ни красивого вида, ни аппетитного цвета мякоти, которая у обычных яблок с течением времени "ржавеет". Фермеры штата получили приоритетное эксклюзивное право на выращивание этого сорта в пределах Вашингтона в течение 10 лет, и на данный момент в садах штата высажено около 12 млн яблонь Cosmic Crisp.

"Космические яблоки" Cosmic Crisp. Фото: instagram/thecosmiccrisp

Ранее Українські Новини сообщали, что в Украине цены на многие социальные продукты значительно выросли за год, однако цены на коммунальные услуги продолжают снижаться.

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