Сегодня праздник хорошего настроения: что отмечают в Украине и мире 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) и Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day).

4 февраля отмечают Международный день борьбы против рака

Кроме того, 4 февраля отмечается праздник хорошего настроения, День чудесных чудаков, День рождения резиновых калош и День неандертальца.

На Шри-Ланке сегодня День независимости.

В Японии отмечают праздник Риссюн — начало весны или японский новый год. Также в Японии проходит фестиваль снежных фигур в Саппоро. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году — 4 февраля.

В США 4 февраля отмечают День Розы Паркс, День создания вакуума и День домашнего супа.

По православному календарю, 4 февраля День памяти святого апостола Тимофея.

В народе отмечают "Тимофеев день", с которого начинаются тимофеевские морозы и начало метелей, о которых уже предупредил Укргидрометцентр.

Также 16 лет назад, 4 февраля 2004 года, начала работу социальная сеть Facebook.

Именины отмечают:

Агафон

Анастасий

Анания

Георгий

Гавриил

Иосиф

Иван

Леонтий

Леонт

Мануил

Макар

Петр

Сион

Тимофей.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 4 февраля, в Украине днем +2...+8 градусов, ночью -1...+4 градусов. На западе Украины мокрый снег, на востоке и в центре без осадков. В Одесской области дождь. На Востоке ветер 7-12 м/с, на Западе - 5-10 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара понизился 5,42 коп. и составляет 25,0836 UAH/USD. Курс гривны к евро на 4 февраля установлен на уровне 27,7512 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже писали, что обещают звезды всем знакам зодиака.