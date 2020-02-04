Сегодня праздник хорошего настроения: что отмечают в Украине и мире 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) и Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day). 4 февраля отмечают Международный день борьбы против рака Кроме того, 4 февраля отмечается праздник хорошего настроения, День чудесных чудаков, День рождения резиновых калош и День неандертальца. На Шри-Ланке сегодня День независимости. В Японии отмечают праздник Риссюн — начало весны или японский новый год. Также в Японии проходит фестиваль снежных фигур в Саппоро. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году — 4 февраля. В США 4 февраля отмечают День Розы Паркс, День создания вакуума и День домашнего супа. По православному календарю, 4 февраля День памяти святого апостола Тимофея. В народе отмечают "Тимофеев день", с которого начинаются тимофеевские морозы и начало метелей, о которых уже предупредил Укргидрометцентр. Также 16 лет назад, 4 февраля 2004 года, начала работу социальная сеть Facebook. Именины отмечают: Агафон Анастасий Анания Георгий Гавриил Иосиф Иван Леонтий Леонт Мануил Макар Петр Сион Тимофей. Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 4 февраля, в Украине днем +2...+8 градусов, ночью -1...+4 градусов. На западе Украины мокрый снег, на востоке и в центре без осадков. В Одесской области дождь. На Востоке ветер 7-12 м\/с, на Западе - 5-10 м\/с. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара понизился 5,42 коп. и составляет 25,0836 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 4 февраля установлен на уровне 27,7512 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже писали, что обещают звезды всем знакам зодиака.