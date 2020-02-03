Гривня на міжбанку зміцнилася до 25

У той час як курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах підвищився до 25,1516 UAH/USD, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 15 коп. в понеділок зміцнився на 4 коп. до 25,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,08-25,12 UAH/USD, потім котирування знизилися до 25,04-25,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,98-25,03 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,31% з 23,74 UAH/USD до 25,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 31 січня на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 23,96 коп. до 27,3703 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 22,87 коп. до 27,8378 UAH/EUR.



Тим часом в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.