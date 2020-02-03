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03 февраля 2020, понедельник, 14:39 26
Жизнь 2020-02-03T14:47:42+02:00
Українські Новини
Топ самых ярких рекламных роликов, которые показали на SuperBowl-2020

Топ самых ярких рекламных роликов, которые показали на SuperBowl-2020

Елена Новикова
рекламные ролики, Реклама, Pringles, Jeep, Hyundai, Porsche, Marvel, Disney, Universal, Amazon, Microsoft, Google, SuperBowl

2 февраля, в День сурка, где сурок Фил предсказал ранюю весну, в США прошла финальная игра сезона професионального американского футбола — SuperBowl-2020. Несмотря на то, что эфирное время на матче стоит очень дорого, бренды и кинокомпании активно используют это событие, чтобы показать свою продукцию. Самые яркие и креативные рекламные ролики, которые показали во время Супербоула, собрали Українські Новини.

Pringles

Известный бренд чипсов использовал в своей рекламе персонажей из популярного комедийного научно-фантастического анимационного сериала.

Amazon

Американская компания в своей рекламе обыгрывает время до выпуска голосового ассистента Alexа. Примечательно, что в ролике снялась звезда The Ellen Show Еллен Дедженерес.

Jeep

С помощью актера Билла Мюррея, который в свое время сыграл в фильме Groundhog Day, в компании Jeep обыграли совпадение даты суперкубка и Дня сурка. В ролике единственная причина для того, чтобы повторять один день снова и снова — новый Jeep.

Mountain Dew

В своей рекламе ТМ "PepsiCo" пересняла кадры популярного фильма, снятого по мотивам книги Стивена Кинга "Сияние". В роли Джека Торрена снялся актер Брайан Крэнстон ("Во все тяжкие").

Hyundai

Производитель автомобилей Hyundai презентовал новую функцию автоматического паркинга. В ролях такие актеры: Крис Эванс ("Мстители"), Джон Красински ("Офис") и Рейчел Дретч ("Субботняя Ночная Жизнь").

Google

"Окей, Google, покажи фотографии меня и Лоретты". Трогательное видео о том, "как не забыть" важные моменты жизни представил, Гугл.

Genesis

Первый автомобиль класса SUV от компании Genesis в день SuperBowl-2020 рекламировали популярный певец Джон Лендженд и его жена Крисси Тайген.

Microsoft

Кэти Соуэрс — первая тренерка в истории Супербоула-2020 — расскажет о неравности в социальном месседже компании Microsoft.

Porsche

Еще один производитель авто презентовал свой продукт во время Супербоула-2020. Полностью электический автомобиль — водитель на Porsche Taycan способен догнать любого.

Трейлеры, представленные на Суперкубке-2020

"Черная вдова" от студии Marvel. В главной роли Скарлет Йоханссон

Также студия Marvel представила видео, в котором собраны перрсонажи из нескольких историй: "Сокол и Зимний Солдат", "Ванда/Вижн" и Локи.

Последний раз Дэниел Крейг появится в роли Джеймса Бонда. Тизер фильма "007: Не время умирать" показали на SuperBowl-2020.

Финальный трейлер фильма "Мулан" от студии Disney

Сиквел "Миньонов" и приквел "Гадкого Я" — "Миньоны: Грювитация"

Студия Universal показала трейлер триллера " Человек-невидимка" с Элизабет Мосс в главной роли.

Также на SuperBowl-2020 показали тизер нового полнометражного фильма про Губку Боба и его друга Патрика.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп оконфузился на Superbowl-2020, когда поздравлял команду-победителя. Также с 3 ферваля в украинский прокат выходят несколько долгожданных фильмов.

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