Топ самых ярких рекламных роликов, которые показали на SuperBowl-2020

2 февраля, в День сурка, где сурок Фил предсказал ранюю весну, в США прошла финальная игра сезона професионального американского футбола — SuperBowl-2020. Несмотря на то, что эфирное время на матче стоит очень дорого, бренды и кинокомпании активно используют это событие, чтобы показать свою продукцию. Самые яркие и креативные рекламные ролики, которые показали во время Супербоула, собрали Українські Новини. Pringles Известный бренд чипсов использовал в своей рекламе персонажей из популярного комедийного научно-фантастического анимационного сериала. Amazon Американская компания в своей рекламе обыгрывает время до выпуска голосового ассистента Alexа. Примечательно, что в ролике снялась звезда The Ellen Show Еллен Дедженерес. Jeep С помощью актера Билла Мюррея, который в свое время сыграл в фильме Groundhog Day, в компании Jeep обыграли совпадение даты суперкубка и Дня сурка. В ролике единственная причина для того, чтобы повторять один день снова и снова — новый Jeep. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AnhzGUcENWo" frameborder="0" allowfullscreen> Mountain Dew В своей рекламе ТМ "PepsiCo" пересняла кадры популярного фильма, снятого по мотивам книги Стивена Кинга "Сияние". В роли Джека Торрена снялся актер Брайан Крэнстон ("Во все тяжкие"). https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GEL3K3SdXM8" frameborder="0" allowfullscreen> Hyundai Производитель автомобилей Hyundai презентовал новую функцию автоматического паркинга. В ролях такие актеры: Крис Эванс ("Мстители"), Джон Красински ("Офис") и Рейчел Дретч ("Субботняя Ночная Жизнь"). Google "Окей, Google, покажи фотографии меня и Лоретты". Трогательное видео о том, "как не забыть" важные моменты жизни представил, Гугл. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6xSxXiHwMrg" frameborder="0" allowfullscreen> Genesis Первый автомобиль класса SUV от компании Genesis в день SuperBowl-2020 рекламировали популярный певец Джон Лендженд и его жена Крисси Тайген. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WTcXkxbukuk" frameborder="0" allowfullscreen> Microsoft Кэти Соуэрс — первая тренерка в истории Супербоула-2020 — расскажет о неравности в социальном месседже компании Microsoft. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_xPn4DXIj5w" frameborder="0" allowfullscreen> Porsche Еще один производитель авто презентовал свой продукт во время Супербоула-2020. Полностью электический автомобиль — водитель на Porsche Taycan способен догнать любого. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=92sXWVxRr0g" frameborder="0" allowfullscreen> Трейлеры, представленные на Суперкубке-2020 "Черная вдова" от студии Marvel. В главной роли Скарлет Йоханссон https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lTL3OZkVMHQ" frameborder="0" allowfullscreen> Также студия Marvel представила видео, в котором собраны перрсонажи из нескольких историй: "Сокол и Зимний Солдат", "Ванда\/Вижн" и Локи. Последний раз Дэниел Крейг появится в роли Джеймса Бонда. Тизер фильма "007: Не время умирать" показали на SuperBowl-2020. Финальный трейлер фильма "Мулан" от студии Disney Сиквел "Миньонов" и приквел "Гадкого Я" — "Миньоны: Грювитация" Студия Universal показала трейлер триллера " Человек-невидимка" с Элизабет Мосс в главной роли. Также на SuperBowl-2020 показали тизер нового полнометражного фильма про Губку Боба и его друга Патрика. Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп оконфузился на Superbowl-2020, когда поздравлял команду-победителя. Также с 3 ферваля в украинский прокат выходят несколько долгожданных фильмов.