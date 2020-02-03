підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

03 лютого 2020, понеділок, 13:30 11
Америка 2020-02-03T15:45:02+02:00
Українські Новини
Переплутав штати: Трамп осоромився, вітаючи команду переможця Супербоула

Переплутав штати: Трамп осоромився, вітаючи команду переможця Супербоула

Кира Молчанова
Твіттер, Курйози, Супербоул, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп, щодо якого триває процедура імпічменту, потрапив в курйозну ситуацію вітаючи переможців Супербоула, фінального матчу сезону NFL. Про це повідомляє ресурс NBC, який помітив помилку.

"Вітаю "Канзас-Сіті чіфс" з відмінною грою і з фантастичним "камбеком", який зробили під колосальним тиском. Ви чудово представили штат Канзас і всі США. Наша країна вами пишається", — написав він у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Однак команда-переможець "Канзас-Сіті чіфс" представляє не штат Канзас, а Міссурі. Тому незабаром перше повідомлення було видалено, і замість нього опублікували правильну версію.

"Вітаю "Канзас-Сіті" з прекрасною грою і фантастичним камбеком під величезним тиском. Ми пишаємося вами і великим штатом Міссурі. Ви — справжні чемпіони!" — заново написав Трамп.

Видалений і новий пост президанта США. Скріншот аккаунта в Твіттері Дональда ТрампаВидалений і новий пост президанта США. Скріншот аккаунта в Твіттері Дональда Трампа

Нагадаємо, фінал сезону з американського футболу закінчився перемогою "Канзас-Сіті" з рахунком 31:20. Гра проходила в Майамі, Флорида.

Канзас-Сіті — місто в США на заході штату Міссурі. Розташоване на березі річки Міссурі. На іншому березі цієї річки знаходиться однойменне місто штату Канзас. Разом вони утворюють агломерацію Канзас-Сіті з населенням близько 2 млн осіб.

Раніше Українські Новини, писали про найбільш яскраві і креативні ролики в історії Супербоула.

Більше новин про: Твіттер Курйози Супербоул Дональд Трамп

Холодницький спростував свою відставку
У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю
Новини
Пристайко задекларував 2 млн гривень доходів за 2019 рік 15:56
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Заступник секретаря РНБО запропонував створити приватну армію, що карається кримінальним кодексом 15:36
Супрун звільнила Запорожана з посади ректора Одеського медуніверситету незаконно, – наказ МОЗ 15:26 Документ
У "Борисполі" двох пасажирів, які повернулися з Китаю, госпіталізували 15:23
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok