Переплутав штати: Трамп осоромився, вітаючи команду переможця Супербоула

Президент США Дональд Трамп, щодо якого триває процедура імпічменту, потрапив в курйозну ситуацію вітаючи переможців Супербоула, фінального матчу сезону NFL. Про це повідомляє ресурс NBC, який помітив помилку.

"Вітаю "Канзас-Сіті чіфс" з відмінною грою і з фантастичним "камбеком", який зробили під колосальним тиском. Ви чудово представили штат Канзас і всі США. Наша країна вами пишається", — написав він у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Однак команда-переможець "Канзас-Сіті чіфс" представляє не штат Канзас, а Міссурі. Тому незабаром перше повідомлення було видалено, і замість нього опублікували правильну версію.

"Вітаю "Канзас-Сіті" з прекрасною грою і фантастичним камбеком під величезним тиском. Ми пишаємося вами і великим штатом Міссурі. Ви — справжні чемпіони!" — заново написав Трамп.

Видалений і новий пост президанта США. Скріншот аккаунта в Твіттері Дональда Трампа

Нагадаємо, фінал сезону з американського футболу закінчився перемогою "Канзас-Сіті" з рахунком 31:20. Гра проходила в Майамі, Флорида.

Канзас-Сіті — місто в США на заході штату Міссурі. Розташоване на березі річки Міссурі. На іншому березі цієї річки знаходиться однойменне місто штату Канзас. Разом вони утворюють агломерацію Канзас-Сіті з населенням близько 2 млн осіб.

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