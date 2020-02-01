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01 февраля 2020, суббота, 12:28 30
Америка 2020-02-01T12:30:57+02:00
Українські Новини
Импичмента может не быть: Сенат сделал шаг к оправданию Трампа

Импичмента может не быть: Сенат сделал шаг к оправданию Трампа

Надежда Комендантова
США, Импичмент, импичмент Трампа, Дональд Трамп
Трамп. Скриншот видео indy100
Трамп. Скриншот видео indy100

Сенат США в пятницу отказался вызвать свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа, чем почти гарантированно приблизил оправдание президента в судебном процессе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Демократы надеялись убедить четырех республиканцев проголосовать за вызов свидетелей. В Сенате, как известно, большинство имеет Республиканская партия. Впрочем, им удалось перетянуть на свою сторону только двух республиканских сенаторов.

В итоге демократы проиграли голосование с результатом 51 против 49. К демократам присоединились республиканцы Сьюзен Коллинс и Митт Ромни.

В то же время даже если Сенат согласился заслушать свидетелей - это почти наверняка не изменило бы результат судебного процесса, а только его немного продлило. Для объявления импичмента президенту нужно 2/3 голосов Сената, которых найти бы не удалось.

Финальное голосование по оправданию Дональда Трампа по двум статьям об импичменте состоится в среду.

Издание сообщает, что важным свидетелем мог бы стать бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Джон Болтон. На днях СМИ опубликовали выдержки из его еще не изданной книги, в которой Болтон заявил, что Трамп прямо связывал выделение помощи Украине с началом расследования в отношении его политического конкурента Байдена.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября 2019 года Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора. А уже 8 декабря в Конгрессе США назвали юридическое обоснование для импичмента Трампа.

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