В 2019 "Ривнеазот" увеличил производство минудобрений в 2,4 раза

В 2019 году входящий в состав компании Ostchem крупный производитель минеральных удобрений "Ривнеазот" (Ривненская область) увеличил производство минеральных удобрений в 2,4 раза, или на 668,5 тыс. тонн до 1,135 млн тонн по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, больше всего произведено аммиачной селитры (587 тыс. тонн), технического аммиака (292 тыс. тонн), известково-аммиачной селитры (221 тыс. тонн).

Предприятие также произвело 35 тыс. тонн аммиака водного технического и 604 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"Мы перевыполнили производственный план.По сравнению с предыдущим годом у нас рост объемов производства составил плюс 143%. Наиболее значимое для нас событие года – восстановление производства собственного аммиака. Ранее мы работали на привозном. На объемы производства и размер инвестиций повлияли два фактора: частичное закрытие украинского рынка удобрений от российского импорта и поддержка акционера. За год в основные фонды вложено 73,95 млн гривен капитальных инвестиций. Плюс очень важно, что предприятие было обеспечено газом по приемлемой цене", – прокомментировал председатель правления "Ривнеазота" Михаил Заблуда.

В 2019 году предприятие вложило: 17,18 млн гривен – в цех неконцентрированной азотной кислоты, 12,58 млн гривен – в цех аммиачной селитры, 7,62 млн гривен – в цех сложных минеральных удобрений, 3,25 млн гривен – в цех аммиака, 2,85 млн гривен – в цех аммиачной воды.

В 2018 году "Ривнеазот" выпустил 466,5 тыс. тонн удобрений, из них – 395,88 тыс. тонн аммиачной селитры, 64,06 тыс. тонн известково-аммиачной селитры, 6,56 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

Также предприятие в 2018 году выпустило 355,43 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 128,4 тонн азота жидкого, 3,1 тонн кислорода технического товарного.

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"Ривнеазот" входит в группу химических компаний Ostchem Group, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.

Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений, также предприятие выпускает кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

Проектная производственная мощность ЧАО "Ривнеазот" по производсву аммиака составляет 400 тыс. тонн в год, аммиачной селитры – 520 тыс. тонн в год, КАС – 400 тыс. тонн в год.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии.

Основатель и собственник Group DF – бизнесмен Дмитрий Фирташ.