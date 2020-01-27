Акции МХП продолжают снижаться 3-ю неделю подряд и упали за прошлую на 2%

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 20 по 24 января снизились на 1,8%, или на 0,16 доллара до 8,64 доллара, продолжив падение 3-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, 20 января акции котировались на уровне 8,8 доллара, после чего 21 января снизились до 8,78 доллара и сохранились на этом уровне до 23 января.

24 января котировки еще снизились до 8,64 доллара.

Сделки осуществлялись в течение всей недели.

Объем торгов последней сделки составил 6,402 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 10,9% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, с 13 по 17 января акции МХП упали на 2%, или на 0,2 доллара до 8,9 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Акции МХП упали на 6% за 2019.