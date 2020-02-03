Акції МХП продовжують знижуватися 4-й тиждень поспіль і впали за минулий на 32 центи

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 27 по 31 січня знизилися на 3,7%, або на 0,32 долара до 8,4 долара, продовживши падіння 4-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 24 до 27 січня акції незначно підвищилися з 8,64 долара до 8,72 долара, потім протягом тижня (27-31 січня акції поступово знижувалися до позначки 8,4 долара.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 21,974 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 13,4% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП впали на 2% за минулий тиждень.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.