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  • Акції МХП продовжують знижуватися 4-й тиждень поспіль і впали за минулий на 32 центи
03 лютого 2020, понеділок, 10:11 13
Економіка 2020-02-03T12:45:03+02:00
Українські Новини
Акції МХП продовжують знижуватися 4-й тиждень поспіль і впали за минулий на 32 центи

Акції МХП продовжують знижуватися 4-й тиждень поспіль і впали за минулий на 32 центи

Елена Литвин
котирування на біржі, біржові показники, МХП, Юрій Косюк
Біржа котирування Фото: landlord.ua
Біржа котирування Фото: landlord.ua

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 27 по 31 січня знизилися на 3,7%, або на 0,32 долара до 8,4 долара, продовживши падіння 4-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 24 до 27 січня акції незначно підвищилися з 8,64 долара до 8,72 долара, потім протягом тижня (27-31 січня акції поступово знижувалися до позначки 8,4 долара.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 21,974 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 13,4% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП впали на 2% за минулий тиждень.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.

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