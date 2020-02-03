Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Европу: какая страна не пускает людей

В то время как ЕС официально вводит новые правила выдачи виз, Польша стала все чаще отказывать украинцам во въезде в страну. За 2019 год число отказов увеличилось до 58,5 тысяч, в 2018 году не разрешили пересечь границу 48 тысячам.

Об этом информирует аналитический центр "Европа без барьеров".

Большинство запретов происходили на наземной границе, поскольку путешествуя самолетом вероятность получения отказа намного меньше.

Основной причиной запрета на въезд в страну польские пограничники называют отсутствие у украинцев наличных средств, а банковская карта в качестве доказательства платежеспособности в таком вопросе не учитывается.

В 2018 году служащие проверяли не только документы, удостоверяющие личность, но и спрашивали о цели визита. Часто этот вопрос становился последним. По данным Европейского агентства границ и береговой охраны Frontex, Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгена.