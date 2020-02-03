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  • Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Европу: какая страна не пускает людей
03 февраля 2020, понедельник, 09:48 197
Европа 2020-02-03T10:14:04+02:00
Українські Новини
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Европу: какая страна не пускает людей

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Европу: какая страна не пускает людей

Таня Войтюк
Безвизовый режим, безвиз, Шенгенская зона, Польша, Запрет въезда
Граница с Польшей. Фото: europewb
Граница с Польшей. Фото: europewb

В то время как ЕС официально вводит новые правила выдачи виз, Польша стала все чаще отказывать украинцам во въезде в страну. За 2019 год число отказов увеличилось до 58,5 тысяч, в 2018 году не разрешили пересечь границу 48 тысячам.

Об этом информирует аналитический центр "Европа без барьеров".

Большинство запретов происходили на наземной границе, поскольку путешествуя самолетом вероятность получения отказа намного меньше.

Основной причиной запрета на въезд в страну польские пограничники называют отсутствие у украинцев наличных средств, а банковская карта в качестве доказательства платежеспособности в таком вопросе не учитывается.

В 2018 году служащие проверяли не только документы, удостоверяющие личность, но и спрашивали о цели визита. Часто этот вопрос становился последним. По данным Европейского агентства границ и береговой охраны Frontex, Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгена.

Юристы рекомендуют подавать письменную жалобу, если причина отказа была надуманной. В ней кроме личных данных нужно детально описать, что произошло, и указать, как зовут пограничника, который поставил невъезд.

Как сообщали Українські Новини, новая версия "безвиза" заработает с 2021 года для украинцев.

Тем временем украинцы смогут находиться в Аргентине без виз полгода.

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