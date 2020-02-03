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03 февраля 2020, понедельник, 08:55 16
Общество 2020-02-03T08:55:24+02:00
Українські Новини
В Украине объявлено штормовое предупреждение с сильными порывами ветра

В Украине объявлено штормовое предупреждение с сильными порывами ветра

Таня Войтюк
Погода, Прогноз погоды, Штормовое предупреждение, Укргидрометцентр, Ветер
Ветер. Погода. Фото: dumka
Ветер. Погода. Фото: dumka

Сегодня, 3 февраля, погода в Украине ухудшится, а в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области. В течение суток порывы ветра 15-18 м/с. 

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозу УкрГидрометцентра, по Киевской области, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киеву, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также по прогнозу УкрГидрометцентра, сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также по состоянию на 6 утра, местами дожди в большинстве областей. Средняя температура воздуха +2 +4. Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, только в Киевской области сухо.

Погода 3 февраля. Фото: УкрГидрометцентрПогода 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0.5 - 1.5 м.

Кроме того, синоптики сообщили, что в феврале будут продолжаться градусные качели, однако серьезные морозы маловероятны. По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.

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