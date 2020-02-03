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03 февраля 2020, понедельник, 08:15 52
Силовые структуры 2020-02-03T08:17:10+02:00
Українські Новини
Боевики активизировались на Донбассе: у ВСУ серьезные потери

Боевики активизировались на Донбассе: у ВСУ серьезные потери

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Обстрел. Фото: mil.gov.ua
Обстрел. Фото: mil.gov.ua

За прошлые сутки, 2 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих были ранены, еще один – получил боевое поражение, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник устроил четыре обстрела:

  • дважды вблизи Песков стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Лебединского велся огонь из станкового противотанкового гранатомета – противник совершил 9 выстрелов, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Васильевкой оккупанты ударили из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь вражеских обстрелов:

  • четыре раза в районе Луганского стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Крымского велся огонь из 82-мм миномета – 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новотошковского враг применил миномет калибра 120 мм – 6 мин;
  • недалеко от Гладосово боевики ударили из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.

Старший боевой медик погибла из-за обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 февраля.

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