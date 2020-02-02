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02 февраля 2020, воскресенье, 19:22 15
Жизнь 2020-02-02T19:22:18+02:00
Українські Новини
Пять лет без Кузьмы: лучшие песни Скрябина

Пять лет без Кузьмы: лучшие песни Скрябина

Ярина Вацяк
Кузбма, Песни, Музыка, Скрябин

Сегодня, 2 февраля, пятая годовщина гибели Андрея Кузьменко (Кузьма, "Скрябін"). Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968, в г. Самбор, Львовской области.

Украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябін". Известен также под псевдонимом Кузьма.

Погиб 2 февраля 2015 года на 86 км трассы Кировоград — Кривой Рог — Запорожье около с. Лозоватка, Криворожский район, Днепропетровская область.

И хотя лидера группы и автора песен Кузьмы Скрябина уже пять лет нет, его песни не теряют актуальности и популярности. Их крутят по радио, на них составляют каверы и перепевают.

Появилась музыкальная группа, в составе которой был Андрей Кузьменко, в 1989 году в городе Новояворовске Львовской области. 30 мая 1989 приняли решение записать песню "Feel The Pain", ее украиноязычную версию "Чуєш Біль" и инструментальный вариант. Название группы "Скрябин" появилось чуть позже - летом 1989 года. В 1991 году в военной части состоялось первое выступление группы.

Українські Новини предлагают послушать лучшие песни Кузьмы Скрябина.

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге прошел автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина.

Ранее  сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина, а также аллея звезд в Киеве пополнилась памятными знаками в честь Скрябина.

 

 

 

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