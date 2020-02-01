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  • Москва не дала разрешения на дозаправку немецкого самолета с эвакуированными из Китая гражданами
01 февраля 2020, суббота, 21:29 3
Политика 2020-02-01T21:35:01+02:00
Українські Новини
Москва не дала разрешения на дозаправку немецкого самолета с эвакуированными из Китая гражданами

Москва не дала разрешения на дозаправку немецкого самолета с эвакуированными из Китая гражданами

Ярина Вацяк
Карта полета: twitter.com/Team_Luftwaffe
Карта полета: twitter.com/Team_Luftwaffe

Москва отказалась принять на посадку немецкий самолет с гражданами Германии и других стран, которых эвакуировали из Уханя в Китае из-за вспышки коронавируса в то время, как из-за коронавируса китайцы по всему миру подверглись унижениям.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в субботу, 1 февраля, пишет DW.

Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. По прибытии эвакуированные временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

Действия РФ назвали "надуманной отговоркой" и "недружественным актом"

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".

"Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать ", - заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - считает политик.  

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что по заверениям Минздрава в Украине нет коронавируса из Китая, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.
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