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02 февраля 2020, воскресенье, 13:10 46
Происшествия 2020-02-02T13:10:25+02:00
Українські Новини
На Закарпатье в масштабном пожаре сгорела церковь Святого Василия Великого

На Закарпатье в масштабном пожаре сгорела церковь Святого Василия Великого

Анна Рудык
Пожар, пожар в Закарпатской области, ГосЧС, Пожар в церкви
Пожар в церкви на Закарпатье. Фото: ГосЧС
Пожар в церкви на Закарпатье. Фото: ГосЧС

Сегодня ночью, 2 февраля, в Иршаве Закарпатской области произошел масштабный пожар, который полностью уничтожил деревянную церковь Святого Василия Великого. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что пожар начался около 0:55 на улице Набережной. 

Отмечается, что огонь распространялся с большой скоростью, поскольку конструкция церкви была выполнена из дерева. Локализовать пожар удалось только около двух часов ночи.

В пожаре пострадавших нет. Сейчас выясняют причину возгорания. Отмечается, что над ликвидацией пожара работали 5 единиц техники и 25 спасателей от пожарно - спасательных подразделений г. Иршавы и с. Долгое.

Сгорела церковь на Закарпатье. Фото: ГосЧССгорела церковь на Закарпатье. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Ранее пожар без жертв произошел в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Кривом Роге (Днепропетровская область).

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