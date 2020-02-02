На Закарпатті у масштабній пожежі згоріла церква Святого Василя Великого

Пожежа в церкві на Закарпатті. Фото: ДСНС

Пожежа в церкві на Закарпатті. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 2 лютого, в Іршаві Закарпатської області сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила дерев'яну церкву Святого Василя Великого. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що пожежа почалася близько 0:55 на вулиці Набережній.

Наголошується, що вогонь поширювався з великою швидкістю, оскільки конструкція церкви була виконана з дерева. Локалізувати пожежу вдалося лише близько двох годин ночі.

У пожежі постраждалих немає. Зараз з'ясовують причину займання. Відзначається, що над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 25 рятувальників від пожежно - рятувальних підрозділів м. Іршави та с. Довгий.

Згоріла церква на Закарпатті. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала перевірку протипожежного захисту закладів з масовим перебуванням людей.

Раніше пожежа без жертв сталася в храмі святих благовірних князів Бориса і Гліба Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) у Кривому Розі (Дніпропетровська область).