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02 февраля 2020, воскресенье, 11:45 16
Силовые структуры 2020-02-02T11:45:35+02:00
Українські Новини
В Житомирской области задержали дезертировавшего в РФ бывшего пограничника

В Житомирской области задержали дезертировавшего в РФ бывшего пограничника

Анна Рудык
СБУ, Дезертирство, Дезертир, Государственная миграционная служба Украины
СБУ
СБУ

В Житомирской области задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство с марта 2015 года и скрывался на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что в марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присягу - после отпуска не вернулся на место прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия.

Отмечается, что жена дезертира предлагала чиновнику взятки в размере 300 долларов за содействие в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении Государственной миграционной службы в Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных "документов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР".

Также боевик "Оплота", стрелявший в полицейских, задержан в Киеве.

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