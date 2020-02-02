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02 февраля 2020, воскресенье, 09:15 44
Азия 2020-02-02T09:29:52+02:00
Українські Новини
Пакистан объявил чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

Пакистан объявил чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

Анна Рудык
Саранча, Чрезвычайное положение, Пакистан, нашествие саранчи
Саранча. Фото: pixabау
Саранча. Фото: pixabау

В Пакистане объявлено чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, которая наносит большой ущерб сельскому хозяйству страны. Об этом сообщает DW.

Так, министр информации страны Фирдус Ашик Аван заявила, что Пакистан переживает самое большое нашествие саранчи за два десятилетия.

"Мы переживаем самое большое нашествие саранчи за два десятилетия и решили объявить общенациональное чрезвычайное положение, чтобы справиться с этой угрозой", - заявила министр информации.

Также это решение и план противодействия угрозе накануне одобрил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По словам министра планирования и развития страны Махдум Хусро Бахтияра, нападение саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство касательно продовольственной безопасности Пакистана. Он добавил, что власти не могут справиться с распространением пустынной саранчи из-за ограниченных ресурсов.

Фермер и член сельскохозяйственной палаты Нисар Хашхали заявил о сомнении в планах правительства собрать 27 млн тонн пшеницы в этом году.

Нашествие вредных для сельского хозяйства насекомых началось в Пакистане еще в июне 2019 года, когда саранча начала движение по территории страны из Ирана. От нее уже пострадали большие площади на юго-западе Пакистана. Прежде всего - посевы хлопка, пшеницы и кукурузы.

С тех пор саранча прошла путь из южной провинции Синд в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Благоприятная погода и отсутствие реакции со стороны властей привели к ее быстрому распространению.

Как сообщали Українські Новини, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

А в Испании объявили чрезвычайное положение в связи с ухудшением климата.

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