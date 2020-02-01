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01 лютого 2020, субота, 20:13 12
Силові структури 2020-02-01T20:25:40+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики вбили медика Клавдію Ситник: ким була військова

На Донбасі бойовики вбили медика Клавдію Ситник: ким була військова

Ярина Вацяк
Клавдія Ситник. Фото: facebook.com/93OMBr
Клавдія Ситник. Фото: facebook.com/93OMBr

Старший бойової медик загинула через обстріли в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 лютого.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ООС, передають Українські Новини.

"З глибокою скорботою повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, внаслідок злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського, загинула старший бойової медик одного з підрозділів Об'єднаних сил", - сказано в ньому.

Зазначається, що під час доставлення медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл і зазнала множинних осколкових поранень, несумісних з життям.

Як йдеться на сторінці 93-тей ОМБР "Холодний Яр" у Facebook, старший бойовий медик механізованої роти сержант Ситник Клавдія Володимирівна (дівоче прізвище - Король) загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку зліва. Клавдія була в засобах захисту.

В цей час ділянку фронту обстрілювали з мінометів, гранатометів і ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Експерти встановлюють, осколком від якого саме снаряда була вбита медик.

На Донбасі вбили медика Клавдію Ситник. Фото: facebook.com/93OMBr На Донеччині вбили медика Клавдію Ситник. Фото: facebook.com/93OMBr

Клавдія народилася 25 лютого 1986 в с. Зачепилівка в Харківській області, де постійно проживала. Закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою, проходила практику на швидкій допомозі.

У лютому 2017 призвалась на військову службу в Зачепилівському військкоматі і уклала трирічний контракт зі Збройними Силами. Служила в 54-й окремій механізованій бригаді, а в жовтні минулого року перейшла до холодноярців, коли бригада тренувалася на Яворівському полігоні.

Сьогодні осиротіла дочка Юлія 2008 року народження. Також у Клавдії залишилися тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.

У Клавдії Ситник залишилася дочка. Фото: facebook.com/93OMBrУ Клавдії Ситник залишилася дочка. Фото: facebook.com/93OMBr

"Вона була відвертою і справедливою. Щира, конкретна, якщо правду, то в лоб! Справжній правдоруб. За це її і любили", - говорить про загиблу друг Анатолій з рідного міста.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 31 січня, втрат не було.

Раніше бойовики під виглядом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.
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Клавдія Ситник. Фото: facebook.com/93OMBr
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На Донбасі бойовики вбили медика Клавдію Ситник: ким була військова
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