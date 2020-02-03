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  • Максимов день и День свободной любви: какой сегодня день в Украине и мире
03 февраля 2020, понедельник, 05:30 116
Lifestyle 2020-02-03T05:30:02+02:00
Українські Новини
Максимов день и День свободной любви: какой сегодня день в Украине и мире

Максимов день и День свободной любви: какой сегодня день в Украине и мире

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоды, Праздники, именины, 3 февраля, какой сегодня праздник, какой сегодня день
Любовь. Фото: pixabay.com/
Любовь. Фото: pixabay.com/

Сегодня, 3 февраля, день свободной любви (World Day of Free Love), а также день борьбы с ненормативной лексикой, которые отмечаются во всем мире.

Христиане восточного обряда в этот день чтят Преподобного Максима Грека.

В народе этот праздник называют Масимов день. По народным поверьям, этот день сирот, вдов и людей, попавших в беду. В этот день благодарят тех, кто помог в трудную минуту. Супруги, которые хотят жить во взаимопонимании и гармонии в этот день должны выйти из дома, держась за руки.

В Украине отмечают годовщину интронизации главы Православной церкви Украины Епифания. 3 февраля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве во время божественной литургии прошла церемония интронизации Предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины Епифания.

Тем временем, 3 февраля в США отмечают Национальный день морковного торта, а в Мексике День конституции. В Японии празднуют один из самых значимых религиозных событий года – Сэцубун, символизирующий наступление весны.

Именины отмечают:

  • Агния
  • Акила
  • Анастасий
  • Валериан
  • Евгений
  • Иван
  • Кандид
  • Максим
  • Неофит
  • Феодосий.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 1 февраля, в Украине днем +5...+7 градусов, ночью +3...+5 градусов. Местами кратковременный дождь. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По данным Нацбанка, курс валют на сегодня, курс гривны до доллара понизился на 10,98 коп. и составляет 25,0294 UAH/USD. Курс гривны к евро на 1 февраля установлен на уровне 27,6587 UAH/EUR.

 

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