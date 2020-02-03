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  • Максимів день і День вільної любові: який сьогодні день в Україні і світі
03 лютого 2020, понеділок, 05:30 28
Lifestyle 2020-02-03T09:15:02+02:00
Українські Новини
Максимів день і День вільної любові: який сьогодні день в Україні і світі

Максимів день і День вільної любові: який сьогодні день в Україні і світі

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоди, іменини, Свята, 3 лютого, яке сьогодні свято, який сьогодні день
Любов. Фото: pixabay.com/
Любов. Фото: pixabay.com/

Сьогодні, 3 лютого, день вільної любові (World Day of Free Love), а також день боротьби з ненормативною лексикою, які відзначаються у всьому світі.

Християни східного обряду у цей день вшановують Преподобного Максима Грека.

В народі це свято називають Масимів день. За народним повір'ями, цей день сиріт, вдів і людей, які потрапили в біду. В цей день дякують тим, хто допоміг у скрутну хвилину. Подружжя, які хочуть жити у взаєморозумінні і гармонії в цей день мають вийти з хати, тримаючись за руки.

В Україні відзначають річницю інтронізації глави Православної церкви України Епіфанія. 3 лютого 2019 року в соборі Святої Софії в Києві під час божественної літургії відбулася церемонія інтронізації Предстоятеля автокефальної помісної православної церкви України Епіфанія.

Тим часом, 3 лютого, у США відзначають Національний день морквяного торта, а в Мексиці-День конституції. У Японії святкують одне з найбільш значущих релігійних подій року – Сецубун, що символізує прихід весни.

Іменини відзначають:

  • Агнія
  • Акіла
  • Анастасій
  • Валеріан
  • Євген 
  • Іван
  • Кандід
  • Максим
  • Неофіт
  • Феодосій.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 1 лютого, в Україні вдень +5...+7 градусів, вночі +3...+5 градусів. Місцями короткочасний дощ. Вітер 7-12 м/с.

Курс валют

За даними Нацбанку, курс валют на сьогодні, курс гривні до долара знизився на 10,98 коп. і становить 25,0294 UAH/USD. Курс гривні до євро на 1 лютого, встановлений на рівні 27,6587 UAH/EUR.

 

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