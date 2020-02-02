В Украину идут ветра, проливные дожди и снег: несмотря на потепление погода сильно ухудшится

3 февраля в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь; на Закарпатье ночью умеренный дождь и мокрый снег, местами значительный, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +3...+10 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью местами сильный дождь и мокрый снег, температура ночью -3 ...+ 2 градуса.

В Моршине, Трускавце дождь, днем небольшой дождь, в Сваляве дождь и мокрый снег; температура ночью +3...+5 градуса, днем +7...+9 градусов.

На севере Украины облачно, в Черниговской, Сумской областях без осадков; в Житомирской области небольшой дождь, в Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...+6 градусов, днем +2...+8 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +0...+6 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов.

На юге Украины в Херсонской, Запорожской областях ночью небольшой дождь, днем дождь; в Одесской, Николаевской областях ночью без существенных осадков, днем дождь, в Одесской - небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1...+7 градусов, днем +3...+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь (ночью небольшой дождь), ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Ялте дождь (ночью небольшой дождь), температура ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили о порывах ветра до 25 м/с и высокой снеголавинной опасности.

Тем временем аномально теплая погода зимой в Украине в скором времени все же заставит жителей страны вспомнить, что за окном февраль. Придут морозы, также ожидаются обильные осадки в виде проливных дождей и снегопадов.