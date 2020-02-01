подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
01 февраля 2020, суббота, 18:15 123
Общество 2020-02-01T18:15:01+02:00
Українські Новини
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов

В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов

Таня Войтюк
Телеканалы, Спутниковое ТВ, Телеканал, Телевидение, телепрограмма
Кодирование каналов
Кодирование каналов

После того, как 28 января большинство спутниковых украинских каналов исчезло из бесплатного доступа, спустя время еще 10 телеканалов, которые не входят в медиагруппы, могут в ближайшее время закодировать спутниковый сигнал.

Об этом сообщает "Громадське".

В списке каналов оказались MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

Так, генпродюсер MusicBox Сергей Кобель подтвердил изданию дату кодирования — 1 марта. В пресс-службе Xsport сообщили, что решили кодировать сигнал и позже объявят, когда именно это произойдет.

По словам генпродюсера группы "Континент ТВ", куда входят "Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна", телеканалы закодируют ближайшее время.

Ранее Українські Новини опубликовали список украинских телеканалов, которые закодируют. В из число попали 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, Плюсплюс, Бигуди, "Украина", НЛО ТВ, Индиго TV, СТБ, Новый канал, ICTV, М1 и еще несколько популярных каналов.

Также Українські Новини, что нужно делать украинцам чтобы не остаться без любимых передач.

Больше новостей о: Телеканалы Спутниковое ТВ Телеканал Телевидение телепрограмма

Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа...
В Украине закодировали 23 спутниковых каналов. Что...
Сегодня большинство спутниковых украинских каналов...
Законопроект о медиа предусматривает 38 запретов д...
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования
Минздрав заверил, что в Украине нет коронавируса из Китая
Новости
В январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи 19:10
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
На топ-менеджера "Мотор-Сич" открыли уголовное дело за хищение земли 17:24
Фонд государственного имущества. Фото: Facebook
В Украине будут действовать новые правила аренды государственного имущества 16:55
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой, – СМИ 19:41
На Черноморской таможне возник новый коррупционный скандал, - СМИ 11:09
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них 15:33
больше новостей
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма" 20:03
Населенные пункты с более чем 20 тысяч человек будут называть городами, — Кабмин 22:55
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой, – СМИ 19:41
больше новостей
ЕС официально вводит новые правила выдачи виз
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok