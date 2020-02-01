В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов

После того, как 28 января большинство спутниковых украинских каналов исчезло из бесплатного доступа, спустя время еще 10 телеканалов, которые не входят в медиагруппы, могут в ближайшее время закодировать спутниковый сигнал.

Об этом сообщает "Громадське".

В списке каналов оказались MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

Так, генпродюсер MusicBox Сергей Кобель подтвердил изданию дату кодирования — 1 марта. В пресс-службе Xsport сообщили, что решили кодировать сигнал и позже объявят, когда именно это произойдет.

По словам генпродюсера группы "Континент ТВ", куда входят "Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна", телеканалы закодируют ближайшее время.

Ранее Українські Новини опубликовали список украинских телеканалов, которые закодируют. В из число попали 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, Плюсплюс, Бигуди, "Украина", НЛО ТВ, Индиго TV, СТБ, Новый канал, ICTV, М1 и еще несколько популярных каналов.

Также Українські Новини, что нужно делать украинцам чтобы не остаться без любимых передач.