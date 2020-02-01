В Україні діятимуть нові правила оренди державного майна

з 1 лютого 2020 року набирає чинності новий закон "Про оренду державного та комунального майна". Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України в Facebook. Як відзначили в прес-службі, згідно із законом оренда державного, а також комунального майна буде відбуватися через систему ProZorro.Продажу. Прес-служба назвала послідовність нової процедури передачі майна в оренду: Прийняття рішення про намір передачі майна в оренду; Внесення інформації про потенційний об'єкт оренди в ЕТС (електронну торгову систему); Прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди в одні з Переліків; Публікація інформації в ЕТС про включеному до Переліку потенційний об'єкт оренди; Розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду; Проведення аукціону або передача об'єкта в оренду без аукціону, укладення і публікація в ЕТС договору оренди. Інфографіка. Фото: Facebook\/Фонд держмайна Як повідомляли Українські Новини, Президент підписав закон про спрощення оренди державного і комунального майна. Тим часом за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.