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01 лютого 2020, субота, 16:55 6
Політика 2020-02-01T16:55:45+02:00
Українські Новини
В Україні діятимуть нові правила оренди державного майна

В Україні діятимуть нові правила оренди державного майна

Таня Войтюк
Оренда приміщень, держмайно, Фонд державного майна, Фонд держмайна України, оренда
Фонд державного майна. Фото: Facebook
Фонд державного майна. Фото: Facebook

з 1 лютого 2020 року набирає чинності новий закон "Про оренду державного та комунального майна".

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України в Facebook.

Як відзначили в прес-службі, згідно із законом оренда державного, а також комунального майна буде відбуватися через систему ProZorro.Продажу.

Прес-служба назвала послідовність нової процедури передачі майна в оренду:

  1. Прийняття рішення про намір передачі майна в оренду;
  2. Внесення інформації про потенційний об'єкт оренди в ЕТС (електронну торгову систему);
  3. Прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди в одні з Переліків;
  4. Публікація інформації в ЕТС про включеному до Переліку потенційний об'єкт оренди;
  5. Розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
  6. Проведення аукціону або передача об'єкта в оренду без аукціону, укладення і публікація в ЕТС договору оренди.

Інфографіка. Фото: Facebook/Фонд держмайнаІнфографіка. Фото: Facebook/Фонд держмайна

Як повідомляли Українські Новини, Президент підписав закон про спрощення оренди державного і комунального майна.

Тим часом за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.

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