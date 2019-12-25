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25 декабря 2019, среда, 15:59 154
Президент 2019-12-25T16:15:09+02:00
Українські Новини
Президент подписал закон об упрощении аренды государственного и коммунального имущества

Президент подписал закон об упрощении аренды государственного и коммунального имущества

Таня Войтюк
аренда недвижимости, Аренда помещений, Аренда, Владимир Зеленский, госимущество
Владимир Зеленский. Офис Президента
Владимир Зеленский. Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский, помимо запрета на импорт электроэнергии из Росии, также подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" № 157-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Документ излагает в новой редакции закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду имущества, которое не используется государством. Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Так, предусматривается создание двух перечней: перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна 0 или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества. Указано, что принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений. Тем временем терминалы F и D в "Борисполе" хотят сдать в аренду.

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