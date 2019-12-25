Президент подписал закон об упрощении аренды государственного и коммунального имущества

Президент Украины Владимир Зеленский, помимо запрета на импорт электроэнергии из Росии, также подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" № 157-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Документ излагает в новой редакции закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду имущества, которое не используется государством. Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Так, предусматривается создание двух перечней: перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна 0 или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества. Указано, что принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений. Тем временем терминалы F и D в "Борисполе" хотят сдать в аренду.