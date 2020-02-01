День десерта и хиджаба: какой сегодня праздник, прогноз погоды и курс валют

Сегодня, 1 февраля, отмечается Всемирный день хиджаба, а также Международный день десерта.

Также 1 февраля отмечается народный праздник "Макарьев день". В церковном календаре сегодня день почтения памяти преподобного Макария Великого.

Кроме того, 1 февраля в США отмечают Национальный день свободы.

1 февраля празднуют Всемирный день хиджаба, а также Международный день десерта

В Украине сегодня перестанут работать таксофоны. В "Укртелекоме" отметили, что в Украине работали около 4800 таксофонов. Почти все они находятся в городах. В день в среднем с одного таксофона украинцы говорили около 2,5 минут.

Именины отмечают:

Арсений

Генрих

Григорий

Евфрасия

Луиза

Макар

Марк

Мелетий

Савва

Федор

Феодосия

Януарий.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 1 февраля, в Украине днем +5...+10 градусов, ночью -1...+5 градусов. Местами кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По данным Нацбанка, курс валют на сегодня, курс гривны до доллара понизился на 7,05 коп. и составляет 24,9196 UAH/USD. Курс гривны к евро на 1 февраля установлен на уровне 27,4751 UAH/EUR.