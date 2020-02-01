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01 лютого 2020, субота, 12:28 9
Америка 2020-02-01T13:13:12+02:00
Українські Новини
Імпічменту не може бути: Сенат зробив крок до виправдання Трампа

Імпічменту не може бути: Сенат зробив крок до виправдання Трампа

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, Імпічмент, імпічмент Трампа, США
Трамп. Скріншот відео indy100
Трамп. Скріншот відео indy100

Сенат США в п'ятницю відмовився викликати свідків у справі імпічменту Дональда Трампа, ніж майже гарантовано наблизив виправдання президента в судовому процесі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Демократи сподівалися переконати чотирьох республіканців проголосувати за виклик свідків. У Сенаті, як відомо, більшість має Республіканська партія. Втім, їм вдалося перетягнути на свій бік лише двох республіканських сенаторів.

У підсумку демократи програли голосування з результатом 51 проти 49. До демократів приєдналися республіканці Сьюзен Коллінс та Мітт Ромні.

Водночас навіть якби Сенат погодився заслухати свідків - це майже напевне не змінило б результат судового процесу, а тільки його трохи подовжило. Для оголошення імпічменту президенту потрібно 2/3 голосів Сенату, яких знайти б не вдалося.

Фінальне голосування щодо виправдання Дональда Трампа за двома статтями про імпічмент відбудеться у середу.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня 2019 року Палата представників ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови. А вже 8 грудня в Конгресі США назвали юридичне обгрунтування для імпічменту Трампа.

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