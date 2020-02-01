От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба потратил 217 201 гривну на командировки по Украине и за границу в 2019 году, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 2 442 гривны, а министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет рабочих поездок не совершал.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, у Кулебы было 8 заграничных командировок - в Польшу, дважды в Бельгию, а также в Литву, Хорватию, Латвию, США и Францию.

Кроме этого, у Кулебы были 2 рабочие поездки по Украине – в Херсонскую и Донецкую области.

При этом стоимость заграничных командировок составила 207 285 гривен, а рабочих поездок по Украине – 9 916 гривен.

У Федорова была 1 командировка в Литву и 2 рабочие поездки по Украине – в Запорожскую и Донецкую области.

За заграничную командировку вице-премьеру компенсировали 2 441 гривну, а расходы на поездки по Украине не совершались.

Дубилет в период с 30 августа по 31 декабря 2019 года ни заграничных командировок, ни рабочих поездок по Украине не совершал.





Ответ секретариата Кабинета Министров

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук потратил 2 208 092 гривен на командировки по Украине и за границу в 2019 году.



Ранее Гончарук потратил 18 тыс. гривен на командировку в Давос 22-23 января.