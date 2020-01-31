Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на теплоснабжение и энергоэффективности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители.

Зеленский заслушал информацию о том, какие шаги были предприняты для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления.

Глава государства отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ, в то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствии.

Гончарук подчеркнул, что в тех городах, где тарифы на тепло раньше были экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными.

Премьер также добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

Относительно разделения платежек за газ на две Тарасюк отметил, что ранее граждане платили и за сам газ, и за его доставку по одной квитанции, а сейчас должны платить отдельно за топливо и за его транспортировку.

По его словам, это необходимо для того, чтобы в перспективе украинские потребители могли свободно менять поставщика газа.

Как сообщали Українськi Новини, коммуналка в 2020 будет по новым ценам.



Тем временем истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников.