В центре Лондона "в ожидании" Brexit сожгли флаг ЕС

После того, как Великобритания официально вышла из Евросоюза, в Лондоне начали "праздновать победу". В центре города, на Даунинг-стрит сожгли флаг Евросоюза. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что инициатором поджога стал мужчина, завернутый во флаг Великобритании. Группа людей и журналисты наблюдали за его действиями и снимали на видео.

Однако другие сторонники Brexit просмеялись с противников выхода Великобритании. Около 200-300 человек, которые поддерживают членство в ЕС, шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. Несколько человек начали петь "позор вам, позор", "лузеры, лузеры" и "па-па, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne - эту песню принято выполнять на прощание. Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.

Как сообщали Українські Новини, британская делегация ушла из Европарламента под волынку.

Также правительство Великобритании заявило, что с конца февраля все желающие получить рабочую визу, смогут без проблем проделать данную процедуру в ускоренном темпе.