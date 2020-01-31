ПАСЕ обеспокоена нападениями на журналистов и антикоррупционных активистов в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена нападениями на журналистов и антикоррупционных активистов в Украине.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ от 30 января, передают Українськi Новини.

Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с нападениями на журналистов и антикоррупционных активистов, расследующих местную коррупцию и злоупотребление властью.

Орган считает, что подобные акты подрывают демократическую консолидацию в Украине и противоречат ее обязательствам.

ПАСЕ настоятельно призывает власти Украины обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов и антикоррупционных активистов, с тем чтобы не допустить существования ощущения безнаказанности за такие преступления.

Отмечается, что государству необходимо обеспечить соответствие реформы правовой базы, регулирующей деятельность Верховного суда и органов судебного самоуправления, европейским стандартам.

В то же время Ассамблея приветствует создание Высшего антикоррупционного суда, а также новые инициативы по борьбе с широко распространенной коррупцией в Украине.

ПАСЕ также обеспокоена военной агрессией России против Украины и незаконной аннексией Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации.



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