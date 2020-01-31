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  • Немецкий самолет вылетел в КНР для эвакуации своих граждан из-за коронавируса
31 января 2020, пятница, 19:33 55
Европа 2020-01-31T20:13:35+02:00
Українські Новини
Немецкий самолет вылетел в КНР для эвакуации своих граждан из-за коронавируса

Немецкий самолет вылетел в КНР для эвакуации своих граждан из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Герамния, Эвакуация, Коронавирус
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

Самолет бундесвера находится на пути в Китай, чтобы эвакуировать немцев из провинции Хубэй, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса. Из провинции Хубэй планируется эвакуировать примерно 130 человек, в том числе около 90 немцев и около 40 граждан других стран. Они прибудут в Германию во вторую половину дня 1 февраля, сообщает "DW".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подчеркнул, что среди эвакуируемых нет никого с подозрением на коронавирус, репатриация немцев производится на добровольной основе.


Германский министр также сообщил, что Китай попросил ФРГ доставить на этом самолете в КНР 10 тысяч защитных костюмов для использования на местах.

По прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне пассажиров поместят под двухнедельный карантин. Именно столько составляет продолжительность инкубационного периода коронавируса. 

Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца

В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV), по состоянию на конец января от вируса погибло более 200 человек.

В Украине заболевание не зафиксировано.

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