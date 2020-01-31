Немецкий самолет вылетел в КНР для эвакуации своих граждан из-за коронавируса

Самолет бундесвера находится на пути в Китай, чтобы эвакуировать немцев из провинции Хубэй, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса. Из провинции Хубэй планируется эвакуировать примерно 130 человек, в том числе около 90 немцев и около 40 граждан других стран. Они прибудут в Германию во вторую половину дня 1 февраля, сообщает "DW".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подчеркнул, что среди эвакуируемых нет никого с подозрением на коронавирус, репатриация немцев производится на добровольной основе.



Германский министр также сообщил, что Китай попросил ФРГ доставить на этом самолете в КНР 10 тысяч защитных костюмов для использования на местах.



По прибытии в аэропорт Франкфурта-на-Майне пассажиров поместят под двухнедельный карантин. Именно столько составляет продолжительность инкубационного периода коронавируса.



Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца.



В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV), по состоянию на конец января от вируса погибло более 200 человек.

В Украине заболевание не зафиксировано.