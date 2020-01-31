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31 января 2020, пятница, 19:24 57
Общество 2020-01-31T19:25:05+02:00
Українські Новини
Во Львове уложили в больницу туриста, вернувшегося из Китая с насморком

Во Львове уложили в больницу туриста, вернувшегося из Китая с насморком

Ольга Фандорина
Коронавирус, Госпитализация, Львов, Коронавирус в Китае
Медицина. Врач. Фото: pexels
Медицина. Врач. Фото: pexels

Вернувшийся из Китая 40-летний турист госпитализирован во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу во Львове с насморком.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель больницы.

По его словам, первые анализы свидетельствуют о том, что коронавируса у него нет.

Врачи намерены продолжить обследования.

Мужчина был в турпоездке на острове Хайнань.

Он находится в больнице в отдельном боксе.

Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. 


Также во Франции уже пять человек заразились коронавирусом. 

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