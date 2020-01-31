Во Львове уложили в больницу туриста, вернувшегося из Китая с насморком

Вернувшийся из Китая 40-летний турист госпитализирован во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу во Львове с насморком. Об этом Українським Новинам сообщил представитель больницы. По его словам, первые анализы свидетельствуют о том, что коронавируса у него нет. Врачи намерены продолжить обследования. Мужчина был в турпоездке на острове Хайнань. Он находится в больнице в отдельном боксе. Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. Также во Франции уже пять человек заразились коронавирусом.