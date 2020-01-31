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31 января 2020, пятница, 16:16 47
Президент 2020-01-31T17:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину разработать план реагирования на распространение коронавируса

Зеленский поручил Кабмину разработать план реагирования на распространение коронавируса

Валерия Драгомирова
Кабмин, План реагирования, Владимир Зеленский, Коронавирус
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение нового вида коронавируса (2019-nCoV).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине... Глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций", - сказано в нем.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости проведения профилактических мер и поручил правительству перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабмина, создав соответствующую рабочую группу.

В то же время он подчеркнул, что оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера нет, поскольку в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и ситуация с распространением вируса контролируемая.

"Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV).

По состоянию на пятницу зафиксировано почти 10 тыс. случаев заболевания в более чем 20 странах (преимущественно в Китае), а более 200 человек погибли от вируса.

В Украине заболевание не зафиксировано.

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