Зеленский поручил Кабмину разработать план реагирования на распространение коронавируса

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение нового вида коронавируса (2019-nCoV).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине... Глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций", - сказано в нем.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости проведения профилактических мер и поручил правительству перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабмина, создав соответствующую рабочую группу.

В то же время он подчеркнул, что оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера нет, поскольку в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и ситуация с распространением вируса контролируемая.

"Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV).

По состоянию на пятницу зафиксировано почти 10 тыс. случаев заболевания в более чем 20 странах (преимущественно в Китае), а более 200 человек погибли от вируса.

В Украине заболевание не зафиксировано.