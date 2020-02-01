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01 февраля 2020, суббота, 20:00 32
Lifestyle 2020-02-01T20:00:01+02:00
Українські Новини
Эксперт не исключает приход зимы в марте

Эксперт не исключает приход зимы в марте

Елена Литвин
Прогноз погоды, Прогноз, погода в Украине, Зима
Снег. Фото: pexels
Снег. Фото: pexels

Отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что в марте еще возможно возвращение зимней погоды.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью изданию Agravery, передают Українськi Новини.

"Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти", - сказала она.

Также эксперт заявляет, что теплая зима не скажется на урожае озимых сельскохозяйственных культур в 2020 году.

"Что касается озимых, то в такой погоде я ничего особо негативного не вижу... Единственное, что растения озимых при такой погоде тратят больше сахаров, чем при традиционной перезимовке", - сказала она.

По словам Адаменко, низкая сахаристость несколько ухудшает шансы на перезимовку озимых в случае сильных морозов, но, если их не будет, то весенняя подпитка исправит ситуацию.

В то же время наблюдается низкий уровень влажности почвы, что создает проблемы с подпиткой всходов.

Однако Адаменко отметила, что на данный момент аграрии имеют шанс внести удобрения и использовать ту влагу, которая есть в почве, поскольку корневая система еще не опустилась ниже 20 см.

При этом, согласно прогнозам на февраль, осадков в Украине выпадет на 20-30% меньше нормы, в ближайшие 10-12 дней существенных морозов не ожидается, среднесуточная температура в Украине прогнозируется от +1 до +6 градусов днем и от -1 до -6 градусов ночью.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик прогнозировала аномально теплый февраль и суровые морозы весной.

Также спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине и спрогнозировали штормовой ветер, метели и мокрый снег.

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