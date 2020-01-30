Штормовой ветер, метели и мокрый снег: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

Сегодня, 30 января, в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, гололедица, мокрый снег и метели. ГСЧС предупреждает о первом (желтом) уровне опасности.

"30 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, метели (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осложнение погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Карпатах местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м /с.

31 января в Украине также ожидается ухудшение погодных условий.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.



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