Експерт не відкидає прихід зими в березні

Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що в березні ще можливе повернення зимової погоди.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю виданню Agravery, передають Українські Новини.

"Такий розвиток подій не виключено. Кожен третій березень в Україні характеризується великою кількістю опадів, тому повернення зими ще може статися", - сказала вона.

Також експерт заявляє, що тепла зима не позначиться на врожаї озимих сільськогосподарських культур в 2020 році.

"Що стосується озимих, то в такій погоді я нічого особливо негативного не бачу... Єдине, що рослини озимих при такій погоді витрачають більше цукрів, ніж при традиційній перезимівлі", - сказала вона.

За словами Адаменко, низька цукристість кілька погіршує шанси на перезимівлю озимих в разі сильних морозів, але, якщо їх не буде, то весняне підживлення виправить ситуацію.

В той же час спостерігається низький рівень вологості грунту, що створює проблеми з підживленням сходів.

Проте Адаменко зазначила, що на даний момент аграрії мають шанс внести добрива і використовувати ту вологу, яка є в ґрунті, оскільки коренева система ще не опустилася нижче 20 див.

При цьому, згідно з прогнозами на лютий, сніг в Україні випаде на 20-30% менше норми, в найближчі 10-12 днів істотних морозів не очікується, середньодобова температура в Україні прогнозується від +1 до +6 градусів, вдень від -1 до -6 градусів вночі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик прогнозувала аномально теплий лютий і суворі морози навесні.

Рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні і спрогнозували штормовий вітер, хуртовини та мокрий сніг.