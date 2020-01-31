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31 января 2020, пятница, 16:22 86
Внешняя политика 2020-01-31T16:23:24+02:00
Українські Новини
Украина все еще не достаточно привлекательная для инвесторов, — посол Латвии Пойканс

Украина все еще не достаточно привлекательная для инвесторов, — посол Латвии Пойканс

Таня Войтюк
Иностранные инвестиции, Инвесторы, Владимир Зеленский, Инвестиции, ЕБРР, Латвия
Юрис Пойканс. Фото: Facebook/Embassy of Latvia in Ukraine
Юрис Пойканс. Фото: Facebook/Embassy of Latvia in Ukraine

Посол Латвии Юрис Пойканс считает Украину по-прежнему не достаточно привлекательной для иностранных инвесторов.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Когда нет 100-процентной гарантии защиты иностранных инвестиций, мы не можем быть уверены в их безопасности. Сегодня в Украине нередко происходят рейдерские захваты. Поэтому главный аргумент инвестирования Украины – эффективная судовая система", - сказал посол.

Пойканс подчеркнул, что ему нравятся небольшие сдвиги в лучшую сторону в Украине, но пока их недостаточно для увеличения инвестирования. По данным посла, объемы торговли между Украиной и Латвией за 2019 год составили 300 млн долларов, что в 2 раза больше, чем 5 лет назад.

Как сообщали Українськi Новини, правительство тоже предоставит "инвестиционную няню" украинским инвесторам.

Тем временем индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука.

Также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику.

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