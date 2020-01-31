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31 января 2020, пятница, 16:41 24
Силовые структуры 2020-01-31T16:41:49+02:00
Українські Новини
ГБР проверяет причастность "фискалов" к незаконному экспорту грецких орехов на 15 млн гривен

ГБР проверяет причастность "фискалов" к незаконному экспорту грецких орехов на 15 млн гривен

Кира Молчанова
Обыск, ГФС, ГБР, Ущерб бюджету, Орехи
Проводятся 10 обысков в органах ГФС. Фото: dbr.gov.ua
Проводятся 10 обысков в органах ГФС. Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований, у которого суд рассматривает законность назначения замов, проверяет причастность сотрудников Государственной фискальной службы к незаконному экспорту грецких орехов через таможенную границу с уклонением от уплаты налогов, предварительная сумма ущерба государственному бюджету от которого составила более 15 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

На данный момент проводится 10 обысков в органах ГФС, на таможенных постах, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

Отмечается, что уже были обнаружены документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица), ч. 3 ст. 212 (уклонение от слать налогов, сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР подозревает инспектора таможни во Львовской области в злоупотреблении служебным положением, что повлекло нанесение государству ущерба на 1,9 млн гривен.

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