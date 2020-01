Минкультуры совместно с "МИУ Продакшн" намерено выпустить англоязычные путеводители за 6,8 млн гривен

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" заключил договор с ООО "МИУ Продакшн" о предоставлении услуг по разработке и печати англоязычных путеводителей на тему: "Популяризация туристических объектов Украины" за 6,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Сумма контракта составила 6,8 млн гривен без НДС, договор подписан 23 декабря 2019 года.

Планируется выпустить 7 изданий, таких как "Kharkiv Travel Guide"; "Uzhgorod Travel Guide"; "Zaporizhzhia Travel Guide"; "Ternopil and Region Travel Guide"; "Palaces and Castels Travel Guide"; "Lakes, Parks and Reserves of Ukraine Travel Guide"; "Kherson and Region Travel Guide".

Каждого издания планируется выпустить по 3000 экземпляров на английском языке.

Таким образом, средняя стоимость одного экземпляра будет составлять 324,6 гривен.

Основатель "МИУ Продакшн" Юлия Савостина, также является организатором проекта "Made in Ukraine".

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" находится в сфере управления Министерства культуры, молодежи и спорта.

