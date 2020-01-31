подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Минкультуры совместно с "МИУ Продакшн" намерено выпустить англоязычные путеводители за 6,8 млн гривен
31 января 2020, пятница, 15:27 13
Общество 2020-01-31T15:30:01+02:00
Українські Новини
Минкультуры совместно с "МИУ Продакшн" намерено выпустить англоязычные путеводители за 6,8 млн гривен

Минкультуры совместно с "МИУ Продакшн" намерено выпустить англоязычные путеводители за 6,8 млн гривен

Елизавета Кесельман
Минкльтуры, МИУ
Путеводители.Фото: pixabay
Путеводители.Фото: pixabay

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" заключил договор с ООО "МИУ Продакшн" о предоставлении услуг по разработке и печати англоязычных путеводителей на тему: "Популяризация туристических объектов Украины" за 6,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Сумма контракта составила 6,8 млн гривен без НДС, договор подписан 23 декабря 2019 года.

Планируется выпустить 7 изданий, таких как "Kharkiv Travel Guide"; "Uzhgorod Travel Guide"; "Zaporizhzhia Travel Guide"; "Ternopil and Region Travel Guide"; "Palaces and Castels Travel Guide"; "Lakes, Parks and Reserves of Ukraine Travel Guide"; "Kherson and Region Travel Guide".

Каждого издания планируется выпустить по 3000 экземпляров на английском языке.

Таким образом, средняя стоимость одного экземпляра будет составлять 324,6 гривен.

Основатель "МИУ Продакшн" Юлия Савостина, также является организатором проекта "Made in Ukraine".

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" находится в сфере управления Министерства культуры, молодежи и спорта.

Как сообщали Українські Новини, экс-министр образования Лилия Гриневич заявила, что ряд студентов до поступления в вуз имели лучше результаты внешнего оценивания по английскому языку, чем при поступлении в магистратуру.

Также украинских военных собрались обязать говорить на английском языке с целью повышения уровня общего образования в армии и людей на ключевых позициях в НАТО.

Больше новостей о: Минкльтуры МИУ "Продакшн" Путеводитель Гид Иностранные языки Английский язык

Путеводитель по российскому городу проиллюстрирова...
В Танзании арестовали гида за неправильный перевод...
Украина и Израиль договорились изучать языки: иври...
Часть бригад Минобороны обучит английскому...
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины в Китае
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Новости
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них 15:33
Минкультуры совместно с "МИУ Продакшн" намерено выпустить англоязычные путеводители за 6,8 млн гривен 15:27
ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации долга 15:21
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины в Китае 15:15
Третью неделю подряд доллар дорожает в обменных пунктах 15:09
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года, – Левочкин 15:56
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
больше новостей
Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok